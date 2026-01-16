Violência

Capitão da PM morre após ser baleado em tentativa de assalto na BA

Osniésio Pereira Salomão, 37, estava à paisana e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:22

O capitão da PM da Bahia Osniésio Pereira Salomão foi morto nesta quinta-feira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um capitão da Polícia Militar da Bahia morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (15), na avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Contorno, em Salvador. Osniésio Pereira Salomão, 37, estava à paisana e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos do crime, de 22 anos, também morreu após o confronto. Outro suspeito está foragido.

A Polícia Militar informou que o crime ocorreu durante uma tentativa de roubo. Imagens divulgadas em redes sociais mostram quando o capitão foi abordado por dois homens. Ele tentou reagir e houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado e outro conseguiu fugir.

Salomão foi encaminhado à UPA dos Barris após ser baleado, onde teve a morte confirmada. Já o suspeito morreu no local. O criminoso havia deixado o Conjunto Penal de Lauro de Freitas após decisão judicial que concedeu o regime aberto, segundo a polícia. Ele integrava uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Salomão era oficial da turma de 2010 e estava lotado na 18ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar ), em Periperi. Segundo a PM, ele "construiu sua história na corporação pautado pelo compromisso com a missão policial, pelo respeito à tropa e à sociedade baiana. Ao longo de sua vida profissional, deixou marcas de liderança e dedicação", de acordo com a corporação. O policial também era proprietário do Boteco do Salomé, que ficará fechado por tempo indeterminado por conta do crime.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte do capitão e afirmou que o Estado prestará apoio à família e à corporação. Ele declarou que determinou rigorosa investigação para identificar não apenas os executores, mas também eventuais mandantes do crime, e reafirmou a continuidade dos investimentos na área de segurança pública. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

