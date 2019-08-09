Caos em sistema de vistos para Portugal afeta estudantes brasileiros

Portugal tem investido numa estratégia de internacionalização das universidades, e o mercado brasileiro é a principal aposta Crédito: Divulgação

O novo centro de processamento de vistos de Portugal no Brasil , anunciado em março como forma de agilizar a emissão desses documentos, não está dando conta da crescente demanda.

Às vésperas do início do ano letivo na Europa , estudantes –os principais usuários do sistema– colecionam relatos de falta de informações, atrasos e até passaportes retidos.

Terceirizado, o serviço é operado pela empresa privada VFS Global. Quem recorre ao centro paga, além dos R$ 377,55 do valor do visto, uma taxa adicional de R$ 84.

Ao longo dos últimos cinco meses, sem alarde, os consulados portugueses no Brasil foram deixando de receber pedidos de vistos de estudo nas próprias instalações e encaminhando as solicitações para os postos terceirizados.

Nas redes sociais e páginas como o Reclame Aqui, os relatos de dificuldades de comunicação, atrasos e divergências de prazo são recorrentes.

Aprovado em um mestrado em Portugal e com aulas marcadas começarem para daqui a um mês, um estudante da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), no Rio Grande do Sul, relata ter o passaporte retido pela VFS há mais de 70 dias, sem prazo de devolução. A estimativa para a conclusão do processo varia entre 30 e 60 dias, segundo os consulados.

O aluno reclama da dificuldade para conseguir falar com a empresa, que levaria mais de uma semana para responder e-mails e teria o sistema de atendimento telefônico quase sempre indisponível. Com passagem marcada para o dia 6 de setembro, o jovem teme não conseguir embarcar a tempo do início das aulas.

Em nota, o gabinete do secretário de estado das Comunidades Portuguesas destaca o aumento significativo na demanda nos meses de junho, julho e agosto, mas afirma ter enviado reforços ao Brasil.

"Os serviços consulares portugueses no Brasil foram reforçados no período de verão com a colocação de um técnico especializado da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e de um técnico do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tendo em vista reforçar a capacidade de resposta aos pedidos formulados."

Por meio da assessoria, a VFS Global informou que, devido ao "grande volume de pedidos" no mês de julho, "o sistema de processamento apresentou tempos de resposta mais lentos do que o normal no processo de encaminhamento aos consulados responsáveis".

Segundo a empresa, o problema já foi resolvido e todos as solicitações estão seguindo dentro da normalidade. Eles destacam que pedidos de esclarecimento adicionais devem ser enviados para [email protected]

Folha de S.Paulo telefonou nesta quinta-feira (08) para o escritório da empresa em A reportagem datelefonou nesta quinta-feira (08) para o escritório da empresa em São Paulo e, após aguardar meia hora, não conseguiu falar com um atendente. No dia seguinte, ligou para o consulado português e também não foi atendida depois de 16 minutos esperando. Em seguida, a representação entrou em horário de almoço.

Os atrasos na emissão de vistos para estudantes são recorrentes há pelo menos três anos, acompanhando o aumento no interesse dos brasileiros no ensino superior em Portugal. Nos últimos anos, universidades portuguesas têm pressionado o governo a acelerar os processos, uma vez que muitos estudantes acabam perdendo o início das aulas.

Portugal tem investido numa estratégia de internacionalização das universidades, e o mercado brasileiro é a principal aposta. Em 2014, uma alteração na legislação permitiu que as universidades públicas cobrassem valores diferentes para estrangeiros, o que torna o mercado internacional bastante atraente.