Canudinhos de plástico são banidos no Rio de Janeiro

Os canudinhos de plástico vão ser banidos de bares, restaurantes e quiosques do Rio. A Câmara Municipal aprovou nesta quinta-feira (7), em segunda discussão, o projeto de lei, de autoria do vereador Jairinho (MDB), que obriga estabelecimentos comerciais a usar canudos de papel biodegradável. Os que forem recicláveis, de forma individual, também serão permitidos. A medida agora seguirá para sanção ou veto do prefeito Marcelo Crivella.

Canudinhos são proibidos no Rio Crédito: Divulgação

Quem descumprir a nova lei será multado em R$ 3 mil, valor que será dobrado em caso de reincidência. Uma petição virtual, criada pela ONG Meu Rio para pressionar os vereadores a votar a favor do projeto, recebeu mais de 4.500 assinaturas. O texto já havia sido aprovado na quarta, em primeira discussão. O único vereador a votar contra foi Leandro Lyra, do Partido NOVO.

Ainda segundo a ONG, países da Europa começaram a se engajar em regras contra materiais plásticos. O grupo argumenta que a França, por exemplo, aprovou, em julho de 2017, uma lei que proíbe a venda de talheres, copos e plásticos descartáveis não biodegradáveis até 2020. Ao todo, dez países do mundo já aboliram os canudos de plástico, segundo um levantamento da ONG. O Rio seria a primeira cidade brasileira a tomar esse rumo:

"A gente acha que é uma coisa bem simbólica e fizemos pressão para essa matéria ser votada na Semana do Meio Ambiente. É um grande presente a cidade vai receber", afirma João Senise, coordenador de mobilização da Meu Rio.