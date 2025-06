Em Blumenau

Cantora é agredida em frente de casa e tem parte do cabelo cortado

No dia anterior ao ataque, em 28 de maio, dois homens em uma motocicleta também rasgaram o pneu do carro dela, que estava estacionado

Publicado em 6 de junho de 2025 às 10:01

Cantora foi agredida em Santa Catarina e teve o cabelo cortado Crédito: Divulgação

A cantora Débora Amorim, 31, foi agredida em frente à sua casa em Blumenau (SC) por dois homens e teve parte do cabelo cortado. O caso ocorreu na noite de 29 de maio e os agressores ainda não foram identificados. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas por ela em suas redes sociais, mostram a dupla chegando de motocicleta no local. Também é possível ouvi-la pedindo por socorro, ao final.>

Após o ataque, Débora mostrou fotos suas com um pequeno ferimento no rosto. Ela também exibiu um chumaço de cabelo. No dia anterior ao ataque, em 28 de maio, dois homens em uma motocicleta também rasgaram o pneu do carro dela, que estava estacionado. Também há imagens de câmeras de segurança desse episódio, mas não é possível ver os rostos deles, que usavam capacetes, nem as placas da moto.>

Ela registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o ataque. No relato que fez à polícia, Débora conta que ela tinha acabado de chegar em casa, por volta das 22h30, quando foi até o seu carro buscar o celular esquecido no veículo. Na calçada, ela foi surpreendida pelo ataque e diz não ter tido qualquer chance de reação.>

Ela disse que recebeu golpes na cabeça, que foi segurada pelos braços, e que um dos homens começou a raspar o cabelo dela com um aparelho. Depois de um tempo, quando percebeu que não havia arma de fogo, ela começou a pedir socorro. Com os gritos, eles fugiram do local. Segundo o advogado da cantora, Rodolfo Warmeling, ela já estava recebendo mensagens anônimas em suas redes sociais com xingamentos e ameaças.>

Embora o ataque tenha sido registrado no boletim de ocorrência como lesão corporal leve dolosa, o advogado destaca que também há elementos de crime de violência de gênero, "com objetivo de intimidar, constranger e expor a vida de uma mulher com carreira pública". "Os fatos ocasionaram severos prejuízos à saúde da cantora que, além de outras medidas, foi necessária a mudança de residência, alteração na sua agenda de shows, acompanhamento médico e psicológico e, também, do inegável trauma de sair às ruas de Blumenau", acrescentou o advogado, em nota.>

Ele disse à reportagem que Débora fez exames após a ocorrência e que aguarda o laudo. Débora é cantora e compositora de música sertaneja e se apresenta em shows e eventos, como cerimônias de casamento. Ela tem quase 40 mil seguidores em sua conta no Instagram. Nesta semana, ela publicou uma mensagem dizendo que estava se recuperando e pedindo aos seguidores que a ajudassem com informações sobre os autores do ataque.>

