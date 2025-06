Serra da Aliança

Homem morre atropelado por caminhão sem freio em rodovia de Muqui

Luan Rocha Lucas, de 30 anos, aguardava a chegada do veículo que o atingiu para o transbordo de uma carga de tijolos no local; acidente aconteceu na ES 177, na noite de quinta-feira (5)

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:47

Homem morre atropelado por caminhão sem freio em serra de Muqui Crédito: Redes sociais

Um homem de 30 anos morreu atropelado por um caminhão que perdeu o freio e desceu desgovernado a ES 177, em trecho conhecido como Serra da Aliança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (5). A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, a vítima — identificada por familiares como Luan Rocha Lucas — tentou escapar, subindo em manilhas que estavam na beira da estrada, mas acabou atingido. Ele estaria aguardando a chegada do veículo que o atropelou para o transbordo de uma carga de tijolos, pois o caminhão em que ele estava havia quebrado no local.>

Consta no registro da Polícia Militar que no caminhão Mercedes branco, que estava carregado de tijolos, estavam Luan e outros dois homens. De acordo com relatos aos militares, o veículo teria apresentado defeito durante a tarde e os três indivíduos ficaram aguardando o outro veículo, foi quando chegou o caminhão azul para baldear a carga. No entanto, o caminhão azul apresentou problema mecânico e ficou sem freio na descida da serra, indo na direção do caminhão branco.>

Os três homens que estavam na pista próximos ao caminhão branco correram, mas Luan, que chegou a subir nas manilhas para não ser atingido, acabou atropelado pelo caminhão azul, que capotou e atingiu as manilhas perto de um barranco. O veículo ainda bateu na traseira do caminhão parado com os tijolos. >

A PM disse que Luan morreu no local. O motorista e carona do caminhão azul sofreram apenas escoriações leves. O condutor, segundo a corporação, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Em seguida, foi levado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados em relação à ocorrência, mas não retornou até a publicação desta matéria. >

