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Greve dos caminhoneiros

Caminhoneiros fazem 10º dia de protesto em ao menos 6 estados

Petroleiros começam paralisação de 72h; abastecimento começa a se normalizar

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 10:39
Paralisação dos petroleiros na em frente à sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória, Espírito Santo Crédito: Caíque Verli
Mesmo com o acordo entre o governo e as lideranças da greve e o início da normalização do abastecimento de centros comerciais pelo país, caminhoneiros mantém protestos em pelo menos seis estados do país. Há manifestação em rodovias de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa Catarina, segundo o G1.
A concessionária Nova Dutra informou que a Dutra tem motoristas estacionados às margens da rodovia em trechos de São Paulo e do Rio. Há protestos em pontos da estrada em Barra Mansa (km 276, 269 e 267), Piraí (km 237) e Seropédica (km 204). O trânsito flui normalmente na área fluminense.
No estado paulista, os protestos se concentram na altura de Santa Isabel (km 186 e 166), Jacareí (km 162, 159 e 158), São José dos Campos (km 154), Caçapava (km 130), Pindamonhangaba (km 92) e Lorena (km 51).
Nesta quarta-feira, até às 6h10, havia 183 pontos de protesto em estradas estaduais do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Até a tarde de terça, manifestantes se concentram também em 84 pontos de vias federais do estado.
Em Minas Gerais, manifestantes estão parados em postos de gasolina, áreas de escape e em gramados na rodovia Fernão Dias, altura de Igarapé. Não há bloqueios à estrada nem ao acostamento da via.
Os caminhoneiros se concentram em postos da da BR-101 em Garuva, Joinville, Araquari, Itajaí e Palhoça, em Santa Catarina. Não há bloqueio do trânsito, exceto para veículos pesados com carga. Os manifestantes estão estacionados às margens da estrada.
Os petroleiros também iniciaram nesta quarta-feira uma paralisação de 72 horas, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho considerar a greve da categoria ilegal.

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