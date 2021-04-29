Câmara aprova dispensa de licitação para remédios e insumos da Covid-19

No parecer, o relator, deputado Célio Silveira (PSDB-GO), deixou claro que o gestor terá que apresentar justificativa técnica para a compra e o preço contratado. As compras deverão ser divulgadas na internet em até cinco das úteis, com informações como o nome e CNPJ da empresa, ou identificador em caso de companhia estrangeira, discriminação do bem ou serviço e a quantidade a ser entregue a cada Estado e município.