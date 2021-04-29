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Enfrentamento à pandemia

Câmara aprova dispensa de licitação para remédios e insumos da Covid-19

O texto também libera o governo a contratar bens e serviços de engenharia para o tratamento hospitalar.Três destaques foram rejeitados durante a votação; proposta segue para o Senado

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:42
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara aprovou o projeto de lei que dispensa a administração pública de realizar licitação para a compra de insumos e medicamentos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O texto também libera o governo a contratar bens e serviços de engenharia para o tratamento hospitalar. Três destaques - sugestões de mudanças - foram rejeitados durante a votação em plenário. A proposta segue agora para o Senado.
No parecer, o relator, deputado Célio Silveira (PSDB-GO), deixou claro que o gestor terá que apresentar justificativa técnica para a compra e o preço contratado. As compras deverão ser divulgadas na internet em até cinco das úteis, com informações como o nome e CNPJ da empresa, ou identificador em caso de companhia estrangeira, discriminação do bem ou serviço e a quantidade a ser entregue a cada Estado e município.

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