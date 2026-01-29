Mais um

Cachorro comunitário é baleado por policial militar no RS

O tiro, de munição não letal, atingiu as patas traseiras do cão, que deverá ficar internado, sob cuidados, por mais alguns dias

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:35

Cão comunitário é baleado por policial militar no RS Crédito: Reprodução/g1 RS

Um cão sem raça definida, popularmente conhecido como "Negão", foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira, 27, no bairro Barrinha, em Campo Bom (RS), no Vale dos Sinos, distante a cerca de 55 km de Porto Alegre. O episódio foi captado por câmeras de segurança. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul afirmou que determinou que a Corregedoria da Brigada Militar investigue a conduta dos policiais e as circunstâncias do disparo contra o cão em Campo Bom.

De acordo com relatos colhidos pela vereadora Kayanne Braga (PDT), que atua na causa do bem-estar animal, a confusão teve início por volta das 20h30, quando a Brigada Militar realizava uma abordagem em três indivíduos, em via pública. Um dos policiais teria pisado acidentalmente na pata do animal e, após o cão latir, o agente policial efetuou o disparo.

Conforme a vereadora, o cão é um dos sobreviventes da histórica enchente de 2024 que assolou o Rio Grande do Sul, passando a viver sob os cuidados coletivos da comunidade desde então. Após ser baleado, "Negão" foi levado para uma clínica veterinária e recebeu os primeiros socorros. O tiro, de munição não letal, atingiu as patas traseiras do cão, que deverá ficar internado, sob cuidados, por mais alguns dias. Finalizado o tratamento, "Negão" ficará disponível para adoção.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta