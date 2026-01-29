Carreta tomba e interdita BR 101 em Mimoso do Sul

Uma carreta carregada com sucata tombou na madrugada desta quinta-feira (29) provocando a interdição total da BR 101, na altura do km 443, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Rio x Vitória quando perdeu o controle e tombou, espalhando parte da carga pela pista por volta das 2h10. Às 6h55, a corporação informou que a rodovia seguia com tráfego em sistema Pare e Siga.