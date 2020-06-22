Brasil teve um 'salto' nos novos casos da Covid-19 nas últimas 24h, diz OMS

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS

A autoridade lembrou que o Brasil superou 1 milhão de novos casos da doença, além de registrar recentemente o recorde de casos diários, com 54 mil deles. O próprio Ryan comentou, contudo, que isso pode refletir questões de momentos do registro da doença e burocráticas.

Além disso, afirmou que o País tem ainda poucos testes proporcionalmente à população, com proporção alta de casos positivos. "Isso sugere que o total de casos da covid-19 é provavelmente subestimado " em território brasileiro, alertou.

Ryan também disse que tem havido crescimento nos casos da covid-19 em vários outros países da América Latina, citando como exemplos Chile e Argentina, entre outros.

Sobre o quadro global, ele considerou que o recorde recente de casos diários reportados à OMS tem a ver com o fato de que a pandemia acelera em países com grande população. "O vírus está bem estabelecido em nível global", afirmou. Em parte esse avanço ocorre por haver mais testes, mas ao mesmo tempo continuam a aumentar as hospitalizações e as mortes, portanto os testes são apenas parte da resposta, explicou.