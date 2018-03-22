Brasil tem um conflito por água praticamente a cada dois dias

Foram 172 registros em 2016, segundo o último relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ou praticamente um conflito a cada dois dias Crédito: Reprodução/Pixabay

No oeste baiano, plantações de soja, milho e algodão formam um mar verde e branco de ponta a ponta. A região, onde o agronegócio avança e prospera, foi palco recentemente da revolta de pequenos agricultores, que culminou com a invasão de duas grandes fazendas e prejuízos estimados em R$ 50 milhões. Não, não era uma tradicional disputa por terra. O que estava em jogo desta vez era o acesso à água, uma categoria de conflito que não para de crescer no Brasil. Foram 172 registros em 2016, segundo o último relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ou praticamente um conflito a cada dois dias.

Num cenário de estresse hídrico, má gestão das águas e desmatamento de matas ciliares  que preservam rios e aquíferos , a tendência é que as batalhas por água a que os brasileiros se acostumaram a ver e ouvir em notícias internacionais ocorram com mais frequência bem debaixo de seu nariz. A Comissão Pastoral da Terra mapeia os conflitos por água desde 2002. São documentos, denúncias e relatos que incluem desde redução ou privação do acesso à água até contaminação de rios e reassentamentos devido a construção de barragens. Naquele ano, foram apenas oito registros. Após alguns altos e baixos, a trajetória se mantém ascendente desde 2011 (69). De lá para cá os conflitos por água mais que duplicaram.

 O aumento está relacionado com as oscilações climáticas, que têm provocado forte estiagem, e a política do governo para promoção do agronegócio. Isso leva à disputa pela água. Na agricultura irrigada, capta-se muito mais água que o necessário, há um desperdício enorme e não há incentivo para o uso racional dos recursos hídricos  afirma Leo Heller, relator especial da ONU para os direitos humanos à água e esgotamento sanitário, que participará do Fórum Mundial da Água em Brasília.