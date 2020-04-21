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Pandemia avança

Brasil tem 43 mil casos de coronavírus e 2.741 mortes

A taxa de letalidade está em 6,4%. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 2.498 novos casos e 166 mortes.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 18:40

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 18:40

Coronavírus ao redor do mundo

Ministério da Saúde divulgou hoje (21) novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 43.079 casos confirmados da doença e 2.741 mortes foram registradas. A taxa de letalidade está em 6,4%. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 2.498 novos casos e 166 mortes.
A Região Sudeste registra 23.133 (53,7%) casos confirmados da doença. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, com 10.868 (25,2%); Norte, com 4.431 (10,3%); Sul, com 2.991 (6,9%), e Centro-Oeste, com 1.656 (3,8%).
Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de pandemia de coronavírus em todos os países. O termo é usado quando uma epidemia  grande surto que afeta uma região  se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

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