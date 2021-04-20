Brasil tem 3.481 mortes por Covid-19 em 24 h; casos somam 14 milhões

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 3.481 mortes por Covid-19 , nesta terça-feira (20). O país também registrou 73.172 casos da doença e chegou a 14.050.885 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel chegou a 2.830 e completou 90 dias acima de 1.000 mortes por dia, além de 35 dias acima de 2.000.

A média móvel é um instrumento estatístico usado para amenizar variações de dados. Ela é obtida pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete. O dado teve queda pelo terceiro dia seguido, mas permanece em níveis muito elevados.

O país chegou a 378.530 mortes por Covid-19. Na última semana, o Brasil voltou a ultrapassar os EUA em número de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 25 estados e o Distrito Federal.

Nesta terça, pelo segundo dia seguido, foram aplicadas mais de 1 milhão de doses. Mas, mais uma vez, houve mais aplicações de segundas do que primeiras doses. Foram 518.872 primeiras doses e 587.049 segundas.

Já foram aplicadas no total 37.891.703 doses de vacina (27.173.331 da primeira dose e 10.718.372 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.

Com o total de doses aplicadas até o momento, 16,89% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 6,66% a segunda.