Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil tem 3.481 mortes por Covid-19 em 24 h; casos somam 14 milhões
Pandemia em avanço

Brasil tem 3.481 mortes por Covid-19 em 24 h; casos somam 14 milhões

Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel chegou a 2.830 e completou 90 dias acima de 1.000 mortes por dia, além de 35 dias acima de 2.000

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:35
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 3.481 mortes por Covid-19, nesta terça-feira (20). O país também registrou 73.172 casos da doença e chegou a 14.050.885 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel chegou a 2.830 e completou 90 dias acima de 1.000 mortes por dia, além de 35 dias acima de 2.000.
A média móvel é um instrumento estatístico usado para amenizar variações de dados. Ela é obtida pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete. O dado teve queda pelo terceiro dia seguido, mas permanece em níveis muito elevados.
O país chegou a 378.530 mortes por Covid-19. Na última semana, o Brasil voltou a ultrapassar os EUA em número de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.
O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 25 estados e o Distrito Federal.
Nesta terça, pelo segundo dia seguido, foram aplicadas mais de 1 milhão de doses. Mas, mais uma vez, houve mais aplicações de segundas do que primeiras doses. Foram 518.872 primeiras doses e 587.049 segundas.

Veja Também

Bolsonaro diz que mortes pela Covid-19 caem por medo de investigação

Famosos levantam bandeira da vacina enquanto governo ainda patina em campanha

Já foram aplicadas no total 37.891.703 doses de vacina (27.173.331 da primeira dose e 10.718.372 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.
Com o total de doses aplicadas até o momento, 16,89% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 6,66% a segunda.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 8.892 mortes e passa de 420 mil casos

3º estado que mais vacinou, ES pode ser um dos primeiros a atingir imunidade coletiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19 Mundo Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados