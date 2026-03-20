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Plantonista citou risco de morte de Bolsonaro em dia de transferência para hospital

Plantonista citou risco de morte de Bolsonaro em dia de transferência para hospital

Documento diz que escolta começou às 6h52, após avaliação de equipe médica; ex-presidente deu entrada no DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (13)

LUÍSA MARTINS E MARIANA BRASIL

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Agência FolhaPress

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Publicado em 20 de março de 2026 às 14:17

BRASÍLIA - Segundo relatório do núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, a médica de plantão na Papudinha apontou "risco de morte" de Jair Bolsonaro, 70 anos, antes da transferência do ex-presidente para o DF Star no dia 13 de março.

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De acordo com o documento, elaborado pela equipe da Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena, a escolta começou às 6h52, após a avaliação médica concluir que havia o risco.

Nesta sexta (20), boletim médico apontou boa evolução clínica e laboratorial do ex-presidente nas últimas 24 horas. Ele segue sem previsão de alta da UTI, onde trata uma pneumonia bacteriana bilateral.

Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI, onde trata uma pneumonia bacteriana bilateral Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Boletim médico divulgado pelo hospital afirma que o ex-presidente segue tomando antibióticos e sob fisioterapia motora e respiratória. O documento é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Brasil Caiado, Leandro Echenique, Antônio Paiva Fagundes e Alisson Borges.

A equipe médica que atende o ex-presidente trabalha com a possibilidade de que ele deixe a UTI até o final da semana, segundo afirmou o cardiologista Brasil Caiado na quarta-feira (18).

"A prudência manda deixarmos lá [na UTI] para termos total segurança, [...] mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana."

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