Brasil registra 552 mortes por Covid-19 em 24h, diz ministério

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 552 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta domingo, 28, o Ministério da Saúde. O total de óbitos no País é de 57.622.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por causa da doença Crédito: Pixabay

No mesmo intervalo, o País teve 30.476 notificações de novos casos de covid-19.

Ao todo, 1.344.143 pessoas foram contaminadas pelo vírus no Brasil.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por causa da doença.