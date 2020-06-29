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Coronavírus

Brasil registra 552 mortes por Covid-19 em 24h, diz ministério

O total de óbitos no País é de 57.622. O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por causa da doença.

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 21:04
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 552 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta domingo, 28, o Ministério da Saúde. O total de óbitos no País é de 57.622.
Máscara, coronavírus, Covid-19
O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por causa da doença Crédito: Pixabay
No mesmo intervalo, o País teve 30.476 notificações de novos casos de covid-19.
Ao todo, 1.344.143 pessoas foram contaminadas pelo vírus no Brasil.
O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por causa da doença.
A lista é liderada pelos Estados Unidos, com 2.504.175 infecções e 125.484 óbitos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

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