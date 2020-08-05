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Coronavírus

Brasil contabiliza média móvel de 1.066 mortes por Covid-19 diariamente

O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 1.970.767 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:34

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:34

Coronavírus - Covid19
No total, 96.096 vidas já foram perdidas por causa da Covid-19 no Brasil Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Brasil registrou nesta terça-feira (4), uma média móvel de 1.066 pessoas mortas por causa da Covid-19 nos últimos sete dias, segundo apuração, junto às secretariais estaduais de saúde, do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Na segunda (4), essa mesma razão estava em 995.
O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 1.970.767 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o país. No total, 96.096 vidas já foram perdidas por causa da Covid-19.
Sobre os infectados, já são 2.808.076 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 56.411 desses confirmados no último dia.
Entre os Estados mais afetados pela pandemia, São Paulo fica em primeiro lugar, com 575.589 casos confirmados e 23.702 mortes. Dos 645 municípios, 642 têm pelo menos uma pessoa infectada e 474 registram um ou mais óbitos.

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No ranking mundial, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 4.763.746 contaminações, segundo dados da Universidade Johns Hopkins até às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (4). O terceiro país com mais infectados é a Índia, com 1.855.745 casos.

CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.
O Ministério da Saúde informou na noite desta terça-feira que o Brasil contabilizou 1.154 óbitos causados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a pasta, são 95.819 mortos no total, sendo que 558 pessoas morreram nos últimos três dias. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa devido, principalmente, ao horário de coleta dos dados.

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