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Carnaval de Olinda

Boneco de Bolsonaro estreia sob vaias; foliões atiram gelo e latas

Ao lado da escultura que representa a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o 'Jairzão' puxou o cortejo de cem gigantes nesta segunda-feira (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2019 às 18:04

Publicado em 04 de Março de 2019 às 18:04

Boneco de Bolsonaro estreia com segurança e sob vaias; foliões atiram gelo e latas de cerveja Crédito: Reprodução/Instagram
O boneco gigante do presidente Jair Bolsonaro (PSL) estreou sob chuva, esquema de segurança especial e vaias no Carnaval de Olinda (PE).
Ao lado da escultura que representa a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o "Jairzão" puxou o cortejo de cem gigantes nesta segunda-feira (04).
Em diversos momentos do desfile muitos foliões vaiavam e entoavam o verso mais repetido neste Carnaval olindense: "ai, ai, ai, Bolsonaro é o carai".
A tensão dividiu espaço com a alegria do desfile. Em alguns momentos do percurso pelas ladeiras da cidade o boneco foi atingido por latas de cerveja e pedras de gelo.
Uma mulher que supostamente teria tentado derrubar a alegoria foi agredida por um policial militar e houve princípio de correria, mas logo a situação foi normalizada.
Dois dos cinco seguranças contratados pela Embaixada dos Bonecos Gigantes permaneceram ao lado do boneco da concentração, pouco antes das 10h, até a dispersão, que ocorreu no início da tarde.
Um dos homens ameaçou diversas vezes alguns foliões com spray de pimenta. Pelo menos duas vezes foi preciso parar para limpar a escultura.
O auxiliar de serviços gerais Natan José de Oliveira, 23, disse à reportagem ainda na concentração do bloco que pela primeira vez em 11 anos estava com medo de desfilar como bonequeiro.
Eleitor declarado de Bolsonaro, durante o cortejo ele respondia às críticas dançando e rodando o boneco de 20 quilos.
Próximo à sede da Prefeitura de Olinda, um dos pontos mais disputados no Carnaval da cidade, uma foliona exibiu uma camisa com a imagem de Bolsonaro. Ela posou para fotos fazendo gestos de armas com a mão diante do boneco e chegou a ser hostilizada por outros foliões.
A expectativa é de que o boneco de Bolsonaro volte à folia pernambucana nesta terça-feira (5), no Recife Antigo, onde nesta segunda, a partir das 16h, pelo menos 15 blocos líricos se apresentarão no polo do Marco Zero.
A partir das 20h, começam os shows no principal palco da folia recifense. Os destaques desta noite são as apresentações da banda Jota Quest, às 21h30, e do grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado, a partir da 0h.
Outro ponto alto do Carnaval do Recife, o encontro de 17 nações de maracatu, também acontece nesta segunda. A noite dos tambores silenciosos começa às 20h, no Pátio do Terço, bairro de São José.
O evento, marcado pelo sincretismo religioso, reúne os grupos para louvar a Virgem do Rosário.

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