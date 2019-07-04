Bombeiros encontram corpo intacto de vítima de Brumadinho

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou na noite desta quarta-feira (3), o corpo de uma vítima masculina do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em(MG). O corpo - que estava praticamente intacto - portava um documento de identidade no bolso da calça que possibilitou localizá-lo entre os nomes da lista de pessoas ainda desaparecidas, informou a assessoria de comunicação dos Bombeiros.