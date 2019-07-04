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Tragédia

Bombeiros encontram corpo intacto de vítima de Brumadinho

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A Polícia Civil fará a identificação para confirmar se a identidade encontrada com a vítima pertence mesmo à pessoa

Publicado em 

04 jul 2019 às 12:51

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 12:51

Tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou na noite desta quarta-feira (3), o corpo de uma vítima masculina do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). O corpo - que estava praticamente intacto - portava um documento de identidade no bolso da calça que possibilitou localizá-lo entre os nomes da lista de pessoas ainda desaparecidas, informou a assessoria de comunicação dos Bombeiros.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A Polícia Civil fará a identificação para confirmar se a identidade pertence mesmo à pessoa encontrada.
> Em grupos, famílias de Brumadinho dividem dor e dúvidas sobre o futuro
HISTÓRICO
No dia 25 de janeiro, uma barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, localizada em Brumadinho, se rompeu, atingindo a área administrativa da empresa e a comunidade da Vila Ferteco. Até o momento, o incidente deixou ao menos 247 mortos e 23 desaparecidos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga a tragédia em Brumadinho aprovou na terça-feira (2), relatório que pede indiciamento de 14 pessoas, entre eles o ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman. O relatório também pede o indiciamento da própria mineradora e da Tüv Süd, empresa alemã responsável por auditar a área.

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