Bombeiros anunciam controle de explosão de usina em Ipatinga

Uma internauta do Twitter registrou a fumaça saindo da Usiminas, em Ipatinga Crédito: @LaaupEtc | Twitter

Em comunicado oficial, o Corpo de Bombeiros de Ipatinga informou que não há vítimas fatais da explosão que ocorreu em um dos dois gasômetros da usina siderúrgica da Usiminas em Ipatinga, Minas Gerais.

Segundo a empresa, trinta pessoas com leve escoriações foram socorridas pela equipe de brigadistas da usina e encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, na cidade, da Fundação São Francisco Xavier, mantida pela Usiminas.