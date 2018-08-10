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Explosão em gasômetro

Bombeiros anunciam controle de explosão de usina em Ipatinga

Segundo a empresa, trinta pessoas 'com leve escoriações' foram socorridas pela equipe de brigadistas da usina e encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 18:47

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 18:47

Uma internauta do Twitter registrou a fumaça saindo da Usiminas, em Ipatinga Crédito: @LaaupEtc | Twitter
Em comunicado oficial, o Corpo de Bombeiros de Ipatinga informou que não há vítimas fatais da explosão que ocorreu em um dos dois gasômetros da usina siderúrgica da Usiminas em Ipatinga, Minas Gerais. 
Segundo a empresa, trinta pessoas com leve escoriações foram socorridas pela equipe de brigadistas da usina e encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, na cidade, da Fundação São Francisco Xavier, mantida pela Usiminas.
No boletim divulgado às 13h50, o comandante do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Ipatinga, Major Nunes, veio a público para tranquilizar a população e informar que não há necessidade de evacuar os bairros próximos da usina, uma vez que o acidente está controlado.
> 'Tremeu o bairro todo', diz moradora após explosão na Usiminas
> Usiminas paralisa altos-fornos em Ipatinga após explosão

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