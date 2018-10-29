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Eleições no exterior

Bolsonaro vence na Suíça e na Inglaterra; Haddad ganhou em Paris

Urnas já fecharam em ao menos 65 países; em Londres, houve discussão entre eleitores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:05

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:05

Crédito: Reprodução
O resultado das eleições 2018 na França, Reino Unido e Suíça já são conhecidos, feitos por contabilizações extraoficial, baseadas nos extratos emitidos pelas seções. Jair Bolsonaro (PSL) ganhou no Reino Unido e na Suíça, com 61,38% e 58,4% dos votos, respectivamente. Na França, onde a votação no exterior deu a vitória a Fernando Haddad, o petista teve 69,45% dos votos.
FRANÇA
 
Nas 16 seções de Paris, Haddad recebeu 69,45% dos votos válidos. Na capital francesa, 4.654 eleitores foram às urnas e deram 30,55% dos votos a Bolsonaro. Brancos e nulos somaram 402 votos.
REINO UNIDO
 
Bolsonaro também ganhou no Reino Unido, onde levou 61,38% dos 8.405 votos válidos em Londres. Haddad teve 38,44%. Pouco tempo antes de as seções da embaixada brasileira em Londres serem fechadas, houve um princípio de confusão, controlado pela polícia.
SUÍÇA
 
Em Genebra, na Suíça, Bolsonaro ganhou com 58,4%. Fernando Haddad ficou em segundo lugar com 1.077 votos. Na seção de Zurique, a diferença foi mais expressiva. Bolsonaro teve 2,7 mil votos e Haddad, 1,7 mil.
Apuração da votação no exterior só será divulgada às 19h deste domingo, 28, junto ao resultado nacional. Ao menos 65 países já fecharam as seções eleitorais nestas eleições 2018.
Nestas eleições 2018, há 500.727 brasileiros aptos a votar em 99 países. Em relação à eleição de 2014, já um aumento de 41%, resultado de uma campanha feita pelo Ministério das Relações Exteriores. Foram instaladas 744 urnas em 171 locais.

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