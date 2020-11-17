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Em participação virtual

Bolsonaro: vamos revelar os países que têm importado madeira ilegal da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país sofre com 'injustificáveis ataques' em relação à região amazônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 13:45

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:45

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto
Presidente Jair Bolsonaro disse que revelará "nos próximos dias" os países que compram madeira ilegal da Amazônia Crédito: Alan Santos/PR
Durante sua participação virtual na cúpula do Brics, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta terça-feira (17), que revelará "nos próximos dias" os países que compram madeira ilegal da Amazônia. Bolsonaro afirmou que o país sofre com "injustificáveis ataques" em relação à região amazônica e ressaltou que algumas nações que criticam o Brasil também importam madeira brasileira ilegalmente da Amazônia.
"A Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Revelaremos nos próximos dias os nomes dos países que importam essa madeira ilegal nossa através da imensidão que é a região amazônia", declarou,
"Porque daí sim estaremos mostrando que estes países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte têm responsabilidade nessa questão", emendou. Na semana passada, o presidente já havia falado sobre o assunto em conversa com apoiadores e durante transmissões ao vivo em redes sociais.
O aviso sobre apresentação de nomes de países envolvidos na importação de madeira da região amazônica chegou a ser feito mais de uma vez hoje por conta de uma falha técnica na transmissão. Pela primeira vez, a cúpula do Brics se reúne de forma virtual. Ao retomar sua fala, o presidente fez ainda comentário em tom irônico: "Com toda a certeza foi só uma coincidência. Quando falei da madeira da Amazônia o sinal cai... claro que foi só uma coincidência", disse.
Antes de ser interrompido pela falha técnica na transmissão, Bolsonaro destacou ainda que o Brics está em "perfeita sintonia" e citou a busca por uma vacina contra a Covid-19. "De tudo que foi tratado até aqui estamos em perfeita sintonia e comprometidos (...) na busca por uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19. O Brasil também trabalha para uma vacina própria."

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