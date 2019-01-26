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Resolver o problema

Bolsonaro vai a Brumadinho para reunião com autoridades da Vale

De acordo com funcionários da Vale deslocados para Brumadinho, diferentemente do acidente em Mariana, quando outra barragem da empresa se rompeu há três anos, dessa vez o impacto foi mais concentrado

Publicado em 

26 jan 2019 às 10:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 10:43

Crédito: Alan Santos
O presidente Jair Bolsonaro deve sair de Brasília às 8h30 deste sábado (26), em direção a Brumadinho (MG), onde ontem rompeu uma barragem da Vale deixando mais de 150 pessoas desaparecidas. Bolsonaro desce no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, sobrevoa a região e depois retorna ao aeroporto para uma reunião com autoridades e representantes da empresa. Ele não deve descer no local do desastre.
Até o fim da noite de ontem, sete corpos já haviam sido localizados em meio à lama. Equipes de socorro e de assistência trabalharam durante toda a noite. Bombeiros e agentes da Defesa Civil do Rio e de São Paulo estão na região para apoiar as buscas.
Mais de cem pessoas foram resgatadas com vida entre a lama nas horas após o acidente.
De acordo com funcionários da Vale deslocados para Brumadinho, diferentemente do acidente em Mariana, quando outra barragem da empresa se rompeu há três anos, dessa vez o impacto foi mais concentrado. A avalanche de lama atingiu fortemente áreas da própria empresa, inclusive o refeitório no horário de almoço.
A Vale montou duas estruturas de apoio às vítimas e familiares, além do Centra primeira na faculdade ASA de Brumadinho, para onde estão sendo levadas doações e prestados esclarecimentos. o segundo ponto fica na Estação do Conhecimento da companhia, que funciona de base para as equipes de socorro.
Até agora, não há informações atualizadas sobre o deslocamento da lama.

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