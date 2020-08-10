Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro terá 15 dias para pagar R$ 2.600 após perder ação para Jean Wyllys
Dívida

Bolsonaro terá 15 dias para pagar R$ 2.600 após perder ação para Jean Wyllys

Em 2017, Bolsonaro processou Jean Wyllys por danos morais. Porém, o TJ-RJ entendeu, em primeira e segunda instância, que não houve nenhum dano à imagem do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 09:32

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 09:32

Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro fala com a imprensa apo?s reunia?o com ministro Paulo Guedes, sobre reajuste do sala?rio mi?nimo
O presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro, perdeu um processo judicial de dano moral contra o ex-deputado federal Jean Wyllys Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias para pagar uma dívida de pouco mais de R$ 2.600 após perder um processo judicial de dano moral que moveu contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ). De acordo com a decisão, Bolsonaro pode sofrer uma penhora caso não cumpra a determinação.
Em 2017, Bolsonaro processou Jean Wyllys por danos morais, após o parlamentar do PSOL criticá-lo em uma entrevista -chamando-o de fascista e nepotista. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) entendeu, em primeira e segunda instância, que não houve nenhum dano à imagem de Jair Bolsonaro.
A multa de R$ 2.666,33 se refere aos honorários de sucumbência - dívida paga pela parte perdedora ao vencedor em processos judiciais. Desse valor, R$ 2.221,94 serão destinados ao advogado Lucas Mourão, que representou o ex-deputado do PSOL no processo, e R$ 444,39 ao próprio Jean Wyllys.
O juiz Leonardo de Castro Gomes, de 47ª Vara Cível do Rio, ainda determinou que Bolsonaro seja multado em 10% do valor devido se não fizer o pagamento no prazo de 15 dias. Ainda destacou que o presidente da República pode sofrer penhora de bens ou contas bancárias para que o valor seja quitado.
Na ação, Bolsonaro chegou a pedir que Jean Wyllys fosse proibido de mencionar seu nome para repetir as críticas feitas na entrevista que originou a ação judicial, mas o pedido de tutela de urgência foi negado em todas as instâncias.

Veja Também

Justiça do Rio manda Marcos do Val apagar publicações contra Jean Wyllys

Deputado e empresário são condenados por publicações contra Jean Wyllys

Bolsonaro evita ataques, mas STF mantém ritmo de derrotas ao governo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados