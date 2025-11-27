Home
Bolsonaro relata em audiência de custódia problemas de saúde e uso de 5 medicamentos

Ex-presidente disse que tem refluxo e apneia do sono e precisa de alimentação especializada; ele não apontou abuso por parte das autoridades policiais

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, durante a sua audiência de custódia, nesta quarta-feira (26), por videoconferência, que tem refluxo e apneia do sono e precisa de alimentação especializada.

Bolsonaro relata em audiência de custódia problemas de saúde e uso de 5 medicamentos

Ele também afirmou que faz uso de cinco medicamentos, em depoimento à juíza auxiliar do gabinete do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Flávia Martins de Carvalho.

Bolsonaro acrescentou que não respondeu a processo criminal anteriormente e não apontou qualquer abuso ou irregularidade por parte das autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro é visto através do vidro da sede da Polí­cia Federal
Jair Bolsonaro é visto através do vidro da sede da Polí­cia Federal, onde está preso Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

Após a declaração, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou pela regularidade da prisão do ex-presidente e a juíza homologou o cumprimento do mandado de prisão. Seus advogados não fizeram perguntas, segundo a ata da audiência.

Bolsonaro cumpre pena pela condenação na trama golpista na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde sábado (22).

Na terça-feira (25), Moraes decidiu manter Bolsonaro na sede regional da PF e oficializou a condenação definitiva do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão.

Bolsonaro ficará preso na PF na chamada sala de Estado-Maior, espaço onde ele não convive com outros detentos e no qual há maior conforto do que num presídio. A estrutura atual é um quarto de 12 m², com televisão, ar-condicionado, banheiro privado e uma escrivaninha.

Moraes também decidiu que o ex-presidente deve receber atendimento médico em tempo integral, em regime de plantão, e que seja garantido o acesso da equipe médica a Bolsonaro independentemente de autorização judicial.

