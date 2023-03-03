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Presente da Arábia Saudita

Bolsonaro quis trazer ilegalmente joias de R$ 16,5 milhões para Michelle

Colar, anel, relógio e brincos de diamantes estavam em mochila de assessor do governo Bolsonaro; como não foram declarados, itens foram retidos pela Receita Federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 20:55

Publicado em 03 de Março de 2023 às 20:55

SÃO PAULO - O governo Jair Bolsonaro (PL) quis trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
Bolsonaro tentou fazer com que um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes de Michelle entrassem ilegalmente no Brasil. As joias foram um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama.
Os itens foram encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque, em outubro de 2021.
O ex-presidente Jair Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Jair Bolsonaro teria recorrido a ministros para tentar recuperar as joias trazidas para Michelle Crédito: Isac Nóbrega/PR
As joias foram retidas pela Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a legislação brasileira obriga que seja feita a declaração de bens vindos de fora com valor superior a mil dólares.
Segundo o jornal, na ocasião em que as joias foram retiradas, Bento Albuquerque quis usar de seu cargo para liberar os diamantes. A cena foi gravada por câmeras de segurança do aeroporto.
O ex-ministro de Minas e Energia admitiu que trouxe a encomenda para Michelle, mas alegou não saber o que tinha dentro, porque estava empacotado.
Ainda segundo o Estado de S. Paulo, nos últimos meses de seu governo, Bolsonaro recorreu aos ministérios de Estado em pelo menos quatro tentativas de reaver as peças de diamantes, mas não conseguiu.
Bolsonaro chegou a enviar um ofício em 28 de dezembro do ano passado para que as joias fossem devolvidas, mas novamente recebeu uma negativa da Receita.
Caso queira reaver as joias milionárias, Bolsonaro deve pagar o imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do item, além de uma multa de 25% por tentar trazer os objetos para o país de forma ilegal.

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