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Bolsonaro quer Moro no Ministério da Justiça ou no STF

Ele disse que não fez esta sinalização antes porque não quis que o gesto soasse oportunista durante a campanha eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 23:15

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 23:15

Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou na noite desta segunda-feira (29), em entrevista à Record TV, que vai convidar o juiz Sergio Moro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) ou o Ministério da Justiça . Bolsonaro ainda não procurou o magistrado, mas ressaltou que pretende agendar a conversa em breve . Pelo menos duas vagas na Corte serão abertas nos quatro anos de mandato do capitão da reserva, com as aposentadorias dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello.
"Se tivesse falado isso lá atrás, soaria oportunista. Pretendo sim (convidar Moro) não só para o Supremo, como quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse e, se houver interesse, da parte dele, com toda certeza será uma pessoa de extrema importância em um governo como o nosso", disse Bolsonaro.
O presidente eleito também defendeu que o próprio partido, o PSL, não ocupe a presidência da Câmara na próxima legislatura. Ele, no entanto, evitou se comprometer com a defesa da recondução de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já começou as articulações para permanecer mais dois anos no posto.
"O que tenho falado para a minha bancada é que eu gostaria que não lutássemos pela presidência da Câmara. Seria um gesto de humildade da nossa parte, porque queremos que todos participem do governo. Não posso falar que sou (favorável à recondução de Rodrigo Maia). Tem vários nomes ali. O presidente não pode entrar nessa briga. O que tenho dito é que houvesse uma compreensão e que o PSL ocupasse uma função na mesa (diretora), não a presidência".

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