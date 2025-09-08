Ambulatorial

Bolsonaro pede autorização ao STF para procedimento médico após julgamento

O relatório médico apresentado pelos advogados do ex-presidente sinaliza que Bolsonaro deve ser submetido a um procedimento de remoção de lesões na pele

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:37

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para o ex-presidente fazer um procedimento médico no próximo domingo (14). "O procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia", diz a defesa.

O relatório médico apresentado pelos advogados do ex-presidente sinaliza que Bolsonaro deve ser submetido a um procedimento de remoção de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O documento apresentado pelos médicos de Bolsonaro descreve dois CIDs ligados à situação de saúde do ex-presidente. O procedimento a ser realizado consiste na remoção e na sutura dessas lesões.



O primeiro é o CID-10 D22.5, que se refere a lesões pigmentadas na pele, como pintas

O segundo é o CID-10 D48.5, uma lesão na pele cuja natureza não está definida

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após o ministro do STF Alexandre de Moraes entender que ele desrespeitou medidas cautelares impostas pelo tribunal. Em agosto, ele obteve autorização para ir ao hospital fazer exames a fim de analisar um agravamento do quadro de refluxo e soluços constantes, problemas com os quais ele convive desde que recebeu uma facada na eleição presidencial de 2018.

Segundo boletim médico divulgado na ocasião, "os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo".

O novo procedimento médico solicitado pelo ex-presidente deve ocorrer dois dias após a Primeira Turma do Supremo dar sua sentença sobre o processo da trama golpista — do qual Bolsonaro é acusado de ser o líder e principal beneficiado.

O julgamento teve início na última semana com as sustentações orais da PGR e das defesas. A análise do processo será retomada na terça-feira (9) com o voto de Moraes. Estão previstas sessões de terça a sexta (12) para a conclusão do caso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta