Bolsonaro passa por duas cirurgias em SP e inicia recuperação

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez cirurgias para corrigir hérnia de hiato e desvio de septo na manhã desta terça-feira (12) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

Segundo informações publicadas pelo advogado e assessor do ex-presidente Fabio Wajngarten no X (ex-Twitter), Bolsonaro entrou para o centro cirúrgico por volta das 5h.

A correção de hérnia de hiato teve como objetivo, diz o assessor, tratar refluxo, soluços e tosses secas contínuas. A cirurgia no septo foi indicada para melhorar a condição respiratória do ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | TV Globo

Wajngarten não fez referência à cirurgia mais complexa que estava prevista para Bolsonaro para corrigir as alças intestinais, uma parte móvel do intestino. Cirurgias anteriores ou traumas podem gerar nelas aderências — uniões indesejadas a outros órgãos ou tecidos —, que dificultam o trânsito das fezes, causando obstrução ou lentidão.

Diferentemente das outras cirurgias, a de alças intestinais poderia estar ligada à facada que Bolsonaro sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral. Ele foi ferido por Adélio Bispo de Oliveira na cidade mineira de Juiz de Fora.

Adélio está encarcerado em uma penitenciária de segurança máxima em Mato Grosso do Sul, mas pode ser transferido para um hospital psiquiátrico.

Por volta das 8h desta terça, Wajngarten publicou um novo comunicado nas redes afirmando que as cirurgias terminaram e "transcorreram dentro da maior tranquilidade", com Bolsonaro já na sala de recuperação.

Segundo boletim divulgado mais tarde pelo assessor, Bolsonaro fez uma endoscopia digestiva alta para tratar o refluxo e procedimentos de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia.