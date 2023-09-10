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Citando Deus

Bolsonaro divulga mensagem um dia após Moraes validar delação de Cid

Nesta segunda (11), está prevista a internação de Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por duas cirurgias para tratar distúrbios digestivos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2023 às 12:53

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 12:53

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou neste domingo (10) em sua conta nas redes sociais uma mensagem citando Deus e a frase "não desista".
A publicação foi feita um dia depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter homologado o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com a Polícia Federal.
A colaboração foi fechada no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é a principal apuração no STF contra o ex-chefe do Executivo e mira, entre outros pontos, os ataques às instituições, a tentativa de golpe e o caso das joias.
Nesta segunda (11), está prevista a internação de Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por duas cirurgias para tratar distúrbios digestivos.
Os procedimentos são de correção das alças intestinais e de hérnia de hiato. O ex-presidente também vai aproveitar para passar por uma operação de desvio de septo.

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