Lula vê Bolsonaro ‘envolvido até os dentes’ em tentativa de golpe

"Acho que ele [Bolsonaro] está altamente comprometido. A cada dia vai aparecer mais coisa e, a cada dia, nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que ele estava envolvido nela até os dentes. É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias", afirmou Lula, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, após a Cúpula do G20.