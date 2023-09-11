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Cúpula do G20

Lula vê Bolsonaro ‘envolvido até os dentes’ em tentativa de golpe

Presidente também disse que seu antecessor está "altamente comprometido" por delação de Mauro Cid; ex-ajudante-de-ordens de Bolsonaro é investigado em ao menos oito frentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 set 2023 às 11:14

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 11:14

Lula disse que não tem conhecimento do conteúdo das declarações prestadas pelo militar do Exército Crédito: Ricardo Stuckert/PR
NOVA DÉLHI – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira (11), acreditar que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) esteve envolvido na "perspectiva" de um golpe de Estado. Lula evitou, entretanto, falar sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
"Acho que ele [Bolsonaro] está altamente comprometido. A cada dia vai aparecer mais coisa e, a cada dia, nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que ele estava envolvido nela até os dentes. É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias", afirmou Lula, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, após a Cúpula do G20.
O presidente da República, porém, não quis opinar sobre a delação de Mauro Cid, homologada no fim de semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Não posso dar palpite sobre o que não conheço, não sei o que tá lá. Só sabe o delegado que ouviu e o coronel que prestou depoimento. O resto é especulação."

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