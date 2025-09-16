Home
Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

Ex-presidente está em prisão domiciliar e teve crise forte de soluço, vômito e pressão baixa, diz Flávio Bolsonaro

MARIANNA HOLANDA

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:22

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal nesta terça-feira (16) e foi encaminhado para um hospital em Brasília.

Ex-presidente está em prisão domiciliar e teve crise forte de soluço, vômito e pressão baixa, diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, disse que ele teve "crise forte de soluço, vômito e pressão baixa".

"Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave", disse Flávio.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital sob forte esquema de segurança em Brasília
Bolsonaro esteve no hospital no último domingo (14) para realizar exames Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Bolsonaro estava consciente, mas não havia ainda detalhes sobre seu quadro clínico, de acordo com Leandro Echenique, médico cardiologista do ex-presidente.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, e seus aliados têm dito publicamente que sua saúde está fragilizada. Na semana passada, foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão por liderar trama golpista em 2022.

Ele esteve no último domingo (14) no hospital DF Star para realizar um exame. Os médicos apontaram um quadro de anemia por falta de ferro e um resíduo de pneumonia. Também foram extraídas lesões na pele para avaliação sobre necessidade de tratamento.

Cláudio Birolini, médico que acompanha a saúde de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente passou por exames de rotina. "Ele é um senhor de 70 anos que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda", disse no domingo.

