Bolsonaro minimiza ataque às urnas feito em encontro com embaixadores

Em documentos protocolados na corte nesta quinta-feira (28), a defesa de Bolsonaro alega que os ataques de Bolsonaro às urnas não envolvem "pedido explícito de votos ou de não votos, tratando-se de mera crítica política". A defesa argumenta que o presidente "não teve o condão de influir na escolha democrática de outubro de 2022".

O PL, que lançou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição no domingo (24), também argumentou ao TSE que a nova ofensiva do chefe do Executivo às urnas eletrônicas, durante reunião com embaixadores, tratou-se de "ato de governo, em agenda oficial do presidente" e não em "ato de campanha". A legenda frisou que o evento oficial do governo foi conduzido por Bolsonaro "na condição de Chefe de Estado e não de pré-candidato".