Presidente do TSE diz que resultado das urnas será soberano

Mônica Bergamo

Alguns dos integrantes do coletivo chegaram a cortar relações pessoais com o ministro por discordar de suas sentenças em relação à operação - mas agora dizem deixar as diferenças de lado em nome da defesa da democracia e das instituições brasileiras.

Edson Fachin disse que quem sair vencedor nas urnas eletrônicas vai ser diplomado Crédito: Antonio Augusto / TSE

No encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que o candidato que se sagrar vencedor por meio do sistema de votação será diplomado, que o resultado das urnas é soberano e que a corte trabalhará pela higidez e pela permanência do Brasil na quadra histórica da democracia.

Fachin também mostrou aos advogados um mapa das eleições no país e afirmou que a corte está preparada para conduzir o pleito a qualquer custo e a qualquer preço contra qualquer dúvida ou ataque.

Participantes da audiência desta terça-feira classificam a reunião como "memorável" pelas palavras contundentes usadas pelo ministro.

Estiveram na audiência com o ministro Edson Fachin os advogados Marco Aurélio de Carvalho, Lênio Streck, Alessandra Camarano, Gabriela Araujo, Marcelise Azevedo, Carol Proner, Mauro Menezes, Michel Saliba, Daniela Teixeira, Juliano Breda e Luiz Viana e a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian.

Convidado pela direção da Faculdade de Direito da USP a comparecer ao evento em defesa da democracia que será realizado na instituição em 11 de agosto, o presidente do TSE disse aos advogados emissários que tentaria mexer em sua agenda para estar presente.

O magistrado ainda recebeu solidariedade do grupo Prerrogativas pelos ataques que ele e sua família vêm sofrendo por causa de sua atuação nas cortes superiores. A reunião tinha duração prevista de meia hora, mas acabou se estendo por uma hora e meia.

No encontro, os advogados do Prerrogativas fizeram um apelo para que os casos de violência política, de gênero e de raça que já ocorreram e ainda podem vir a ocorrer no país não sejam tratadas como episódios isolados.