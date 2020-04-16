Bolsonaro: governadores e prefeitos precisam ter humildade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou ao chegar no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (16) que alguns governadores e prefeitos precisam ter humildade em recuar de medidas restritivas impostas por conta da pandemia de Covid-19.

Presidente da República Jair Bolsonaro, durante visita ao Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente é contra o isolamento total de pessoas e ao fechamento de comércios, lojas e shoppings. Ele afirmou que é preciso "enfrentar o vírus e sair de casa".

Questionado sobre a relação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o presidente citou que já havia o encontrado no sábado (11) durante visita a um hospital de campanha em Águas Lindas (GO).

"Nem no momento mais ácido das suas críticas eu respondi", disse o presidente. Na visita ao hospital, Bolsonaro foi criticado por causar aglomeração ao cumprimentar populares. "Sou do grupo de risco, a vida é minha e tenho de estar do lado do povo", afirmou.

Bolsonaro citou ainda ter dado um "abraço" no governador, que foi o responsável pela indicação de Luiz Henrique Mandetta ao cargo de ministro da Saúde. A demissão de Mandetta foi anunciada pelo presidente na tarde desta quinta, 16,.