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Coronavírus

Bolsonaro: governadores e prefeitos precisam ter humildade

Presidente quer que medidas de combate ao coronavírus sejam revogadas. Ele afirmou que é preciso 'enfrentar o vírus e sair de casa'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 20:47

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 20:47

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou ao chegar no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (16) que alguns governadores e prefeitos precisam ter humildade em recuar de medidas restritivas impostas por conta da pandemia de Covid-19.
Presidente da República Jair Bolsonaro, durante visita ao Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás
Presidente da República Jair Bolsonaro, durante visita ao Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente é contra o isolamento total de pessoas e ao fechamento de comércios, lojas e shoppings. Ele afirmou que é preciso "enfrentar o vírus e sair de casa".
Questionado sobre a relação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o presidente citou que já havia o encontrado no sábado (11) durante visita a um hospital de campanha em Águas Lindas (GO).
"Nem no momento mais ácido das suas críticas eu respondi", disse o presidente. Na visita ao hospital, Bolsonaro foi criticado por causar aglomeração ao cumprimentar populares. "Sou do grupo de risco, a vida é minha e tenho de estar do lado do povo", afirmou.
Bolsonaro citou ainda ter dado um "abraço" no governador, que foi o responsável pela indicação de Luiz Henrique Mandetta ao cargo de ministro da Saúde. A demissão de Mandetta foi anunciada pelo presidente na tarde desta quinta, 16,.
O chefe do Executivo disse ainda ter dado o aval para o ministro da Economia, Paulo Guedes, estender o auxílio emergencial de R$ 600, caso seja necessário. Bolsonaro reforçou também que Guedes continua sendo o seu "Posto Ipiranga".

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