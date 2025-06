Relatório sai do sigilo

Bolsonaro era 'centro decisório' e definiu alvos de espionagem ilegal na Abin, diz PF

Polícia Federal afirma no relatório final da investigação da "Abin paralela" que ex-presidente foi o principal beneficiado pelo esquema

BRASÍLIA - A Polícia Federal atribui ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao vereador do Rio Carlos Bolsonaro o comando de uma organização criminosa que, segundo a corporação, usou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem política e ataques às urnas eletrônicas. >

Procurada, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não havia se manifestado até a publicação deste texto.>

No relatório final da investigação da "Abin paralela", entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PF afirma que o ex-presidente e filho definiram as "diretrizes estratégicas" do esquema e os alvos das ações clandestinas.>