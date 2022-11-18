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Saúde frágil

Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais

Presidente tem permanecido recluso desde o resultado do segundo turno das eleições; necessidade de nova cirurgia ainda é avaliada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 nov 2022 às 10:27

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 10:27

Presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém silêncio sobre vitória de Lula (PT) nas Eleições 2022
Presidente Jair Bolsonaro (PL)  Crédito: Eduardo Anizelli/ Folhapress
Por Débora Alvares
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite desta quinta-feira (17), em Brasília (DF). O chefe do Executivo sentiu fortes dores na região abdominal e está realizando exames. Uma nova cirurgia ainda é avaliada. Segundo confirmaram ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) fontes do Gabinete de Segurança Institucional, 
Bolsonaro foi atingido por uma facada em 6 se setembro de 2018 em ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Desde então, já passou por quatro cirurgias.
O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019. De acordo com informações até o momento, o presidente não pretende se submeter a um novo procedimento cirúrgico agora, mas o quadro ainda está em avaliação.
Desde que foi derrotado nas urnas na tentativa de reeleição, Bolsonaro se fechou no Palácio da Alvorada e só apareceu em público uma vez, dois dias depois.
Ele também esteve no Planalto na semana seguinte de surpresa, em uma rápida passagem, quando foi convencido por aliados a dizer para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) que está à disposição para a transição.
Pessoas próximas têm afirmado que o presidente se machucou e desenvolveu uma infecção na perna, chamada erisipela, mas já estaria melhor e voltaria a despachar presencialmente na próxima semana.

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