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Sugestão

Bolsonaro diz que quer Alexandre Frota como ministro da Cultura

Pré-candidato à Presidência sugeriu cargo em vídeo descontraído enviado a ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 19:03

Publicado em 28 de Março de 2018 às 19:03

Jair Bolsonaro (PSL-RJ), deputado e pré-candidato à República Crédito: Agência Brasil
Pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL-RJ) disse, em um vídeo descontraído enviado para Alexandre Frota, que quer ver o ator como ministro da Cultura. O próprio Frota compartilhou o vídeo em suas redes sociais.
No vídeo, que já foi visualizado milhares de vezes, Bolsonaro deseja parabéns ao ator e faz a sugestão sobre o cargo. "Se voce quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou, cara?", diz Bolsonaro.
Frota costuma fazer campanha para a família Bolsonaro nas redes sociais e, em postagens recentes, compartilhou vídeos de Bolsonaro e seu filho Eduard convocando-o para integrar o Partido Social Liberal (PSL).
> Bolsonaro: Lula quis transformar país em galinheiro, agora colhe ovos
Pelo Facebook, Frota informou que está saindo do Patriota 51 porque a ala evangélica do partido se mostrou descontente com sua carreira de filmes pornográficos e por "divergências criadas por lideranças estaduais" que querem uma coligação com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

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