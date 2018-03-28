Bolsonaro diz que quer Alexandre Frota como ministro da Cultura

Jair Bolsonaro (PSL-RJ), deputado e pré-candidato à República Crédito: Agência Brasil

Pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL-RJ) disse, em um vídeo descontraído enviado para Alexandre Frota, que quer ver o ator como ministro da Cultura. O próprio Frota compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

No vídeo, que já foi visualizado milhares de vezes, Bolsonaro deseja parabéns ao ator e faz a sugestão sobre o cargo. "Se voce quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou, cara?", diz Bolsonaro.

Frota costuma fazer campanha para a família Bolsonaro nas redes sociais e, em postagens recentes, compartilhou vídeos de Bolsonaro e seu filho Eduard convocando-o para integrar o Partido Social Liberal (PSL).