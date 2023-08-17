Bolsonaro diz que hacker fantasia na CPI do 8/1 e que desconhece grampo

Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse que se encontrou com Delgatti para falar sobre as urnas eletrônicas, mas que mandou o hacker discutir o assunto com militares de uma comissão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fotoarena/ Folhapress

Bolsonaro negou que tenha tido uma segunda conversa para discutir um grampo no telefone do ministro Alexandre de Moraes . Segundo Delgatti, Bolsonaro queria que ele assumisse a autoria do crime que já teria sido cometido.

"Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente", afirmou Bolsonaro.

"Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso", disse.

A defesa de Bolsonaro afirmou que vai entrar com uma queixa-crime contra Delgatti por calúnia, segundo a GloboNews.

Fabio Wajngarten, um dos advogados e assessor de Bolsonaro, também reagiu às acusações de Delgatti e afirmou em redes sociais que o hacker "mente e mente e mente".

Ele disse que " NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do Presidente" e que nunca se cogitou a "entrada de técnicos de informática muito menos alpinistas tecnológicos na campanha" de Bolsonaro.

Delgatti afirma que foi procurado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição.