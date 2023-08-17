Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que hacker fantasia na CPI do 8/1 e que desconhece grampo
Depoimento

Bolsonaro diz que hacker fantasia na CPI do 8/1 e que desconhece grampo

Defesa de ex-presidente afirma que vai entrar com queixa-crime contra Delgatti por calúnia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2023 às 20:55

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 20:55

SÃO PAULO O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (17) que o hacker Walter Delgatti fantasiou em seu depoimento na CPI do 8 de Janeiro.
Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse que se encontrou com Delgatti para falar sobre as urnas eletrônicas, mas que mandou o hacker discutir o assunto com militares de uma comissão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Ex-presidente Jair Bolsonaro após depoimento à Polícia Federal sobre supostas conversas com o senador Marcos do Val
Ex-presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Fotoarena/ Folhapress
Bolsonaro negou que tenha tido uma segunda conversa para discutir um grampo no telefone do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Delgatti, Bolsonaro queria que ele assumisse a autoria do crime que já teria sido cometido.
"Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente", afirmou Bolsonaro.
"Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso", disse.
A defesa de Bolsonaro afirmou que vai entrar com uma queixa-crime contra Delgatti por calúnia, segundo a GloboNews.
Fabio Wajngarten, um dos advogados e assessor de Bolsonaro, também reagiu às acusações de Delgatti e afirmou em redes sociais que o hacker "mente e mente e mente".
Ele disse que " NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do Presidente" e que nunca se cogitou a "entrada de técnicos de informática muito menos alpinistas tecnológicos na campanha" de Bolsonaro.
Delgatti afirma que foi procurado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição.
O plano, segundo ele, era gravar um vídeo mostrando que as urnas não eram confiáveis. Delgatti teria uma urna que seria emprestada pela OAB, colocaria um aplicativo feito por ele e mostraria à população que seria possível apertar um número e sair outro.

Veja Também

Hacker da Vaza Jato chama Moro de criminoso contumaz em embate

Ministro do TSE que tornou Bolsonaro inelegível faz palestra em Vitória

Bolsonaro fará depósito judicial de R$ 1 milhão para pagar multas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Urnas Eletrônicas Ataque Hacker Agências Núcleo cpi 8 de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental
Imagem de destaque
Veja quem deixou o governo do ES para disputar as eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados