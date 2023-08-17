Ministro do TSE que tornou Bolsonaro inelegível faz palestra em Vitória

O ministro do TSE Benedito Gonçalves Crédito: Antonio Augusto - 21/06/2023 - Secom/TSE

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e relator do processo que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, vai ser o palestrante convidado da reunião dos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que será realizada nesta sexta-feira (18), das 10h às 18 horas, em Vitória

O encontro está inserido na programação do 82º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), que começa nesta quinta-feira (17) e vai até sábado (19).

Durante a reunião dos presidentes dos TREs, serão apresentadas boas práticas, debates sobre ações para a melhoria de procedimentos da Justiça Eleitoral e combate à desinformação, além do planejamento para as eleições 2024.

Benedito Gonçalves também vai receber a medalha do mérito eleitoral "Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto".

No voto em que condenou Bolsonaro , ele concluiu pela “prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições 2022” e, em razão da responsabilidade direta e pessoal do ex-presidente “pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República”, declarou sua inelegibilidade por oito anos, contados a partir do pleito de 2022.

A programação do evento, que visa o fortalecimento da Justiça Eleitoral, alvo de ataques do ex-presidente Bolsonaro e um dos motivos da inelegibilidade dele, começa às 14 horas desta quinta, com uma reunião entre os diretores-gerais dos TREs de todo o Brasil. A cerimônia de abertura do evento está marcada para ocorrer às 19 horas e vai contar com o presidente do TRE do Espírito Santo , desembargador José Paulo Calmon.