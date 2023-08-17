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Encontro de TREs

Ministro do TSE que tornou Bolsonaro inelegível faz palestra em Vitória

Evento que reúne presidentes e diretores-gerais dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o Brasil começa nesta quinta-feira (17), em Vitória, e vai até sábado; ministro do TSE Benedito Gonçalves fará palestra na sexta-feira (18)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

17 ago 2023 às 14:28

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 14:28

O ministro do TSE Benedito Gonçalves
O ministro do TSE Benedito Gonçalves Crédito: Antonio Augusto - 21/06/2023 - Secom/TSE
O ministro Benedito Gonçalves, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e relator do processo que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, vai ser o palestrante convidado da reunião dos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que será realizada nesta sexta-feira (18), das 10h às 18 horas, em Vitória.
O encontro está inserido na programação do 82º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), que começa nesta quinta-feira (17) e vai até sábado (19).
Durante a reunião dos presidentes dos TREs, serão apresentadas boas práticas, debates sobre ações para a melhoria de procedimentos da Justiça Eleitoral e combate à desinformação, além do planejamento para as eleições 2024.
Benedito Gonçalves também vai receber a medalha do mérito eleitoral "Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto".
No voto em que condenou Bolsonaro, ele concluiu pela “prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições 2022” e, em razão da responsabilidade direta e pessoal do ex-presidente “pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República”, declarou sua inelegibilidade por oito anos, contados a partir do pleito de 2022.

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A programação do evento, que visa o fortalecimento da Justiça Eleitoral, alvo de ataques do ex-presidente Bolsonaro e um dos motivos da inelegibilidade dele, começa às 14 horas desta quinta, com uma reunião entre os diretores-gerais dos TREs de todo o Brasil. A cerimônia de abertura do evento está marcada para ocorrer às 19 horas e vai contar com o presidente do TRE do Espírito Santo, desembargador José Paulo Calmon.
Além do ciclo de palestras, o Coptrel homenageará outras autoridades da Justiça com medalhas comemorativas. O vice-presidente do STJ, Og Fernandes, e o desembargador do TJRS e ex-presidente do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, Francisco José Moesch, receberão a medalha do mérito eleitoral.

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