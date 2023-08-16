Edu Henning é o novo secretário de Cultura de Vitória

Novo secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, ao lado do prefeito Lorenzo Pazolini e do secretário municipal de Governo, Aridelmo Teixeira Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Referendado por dirigentes e lideranças do Progressistas (PP), o jornalista, produtor cultural e músico Edu Henning foi nomeado secretário de Cultura de Vitória nesta quarta-feira (16), conforme publicação no Diário Oficial de Vitória. Ele tomou posse no gabinete do prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também nesta quarta.

Mesmo sem filiação partidária, o jornalista teve o nome submetido pelo prefeito ao presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória , e ao deputado federal Evair de Melo (PP), aliado de Pazolini. Henning é muito conhecido no meio cultural capixaba e referência como líder da banda Clube Big Beatles, cover do quarteto de Liverpool, Inglaterra.

Nomeação de Edu Henning em Vitória Crédito: Diário Oficial de Vitória

Porém o secretário-geral do PP e presidente do partido em Vitória, Marcos Delmaestro, enfatiza: "Não fazemos política por cargos, fazemos política por projetos e programas".

Ainda assim, o presidente estadual da sigla confirmou que "o prefeito submeteu o nome do Edu Henning para o partido avaliar e nós referendamos". Da Vitória esclarece, no entanto, que a escolha foi do prefeito e complementa a fala do dirigente estadual ao afirmar que o PP não indicou nenhum nome filiado para a pasta porque não trabalha nesse sentido.

Embora o PP não tenha entrado oficialmente na gestão de Pazolini com um nome filiado, os dirigentes ressaltam que o partido se considera parceiro do prefeito de Vitória. Da Vitória acrescenta que o prefeito tem se colocado à disposição do partido, que tem um vereador no município — Anderson Goggi (PP) — e está perto da administração, ajudando na governabilidade.

Sobre essa relação se estender para uma parceria na disputa de 2024, o deputado dá o recado: "Não dá para fazer campanha e fechar compromissos antes da hora, mas os sinais são importantes. Ficamos à vontade para referendar (o nome do Edu Henning)", frisou Da Vitória.

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Interlocução entre Pazolini e Casagrande

A relação do PP com o prefeito de Vitória rendeu ainda uma promessa de interlocução do presidente estadual do partido para aproximar o chefe do Executivo da Capital do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). Da Vitória afirmou que o objetivo é ampliar o diálogo entre as duas gestões e ampliar os investimentos em Vitória.

"Continuaremos dialogando com a administração de Vitória. Sinto que tivemos dificuldade na interlocução entre a gestão municipal e estadual. Com a permissão de Pazolini, vou fazer a interlocução com o governador", antecipou Da Vitória. A agenda entre os três deve ocorrer nos próximos dias.

O dirigente estadual do PP destaca que o encontro não será para discutir eleição municipal e sim investimento na Capital. "O governador acabou de ganhar a eleição com a nossa ajuda. O prefeito ainda tem muito tempo de gestão. Precisamos dialogar", completa.