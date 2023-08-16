Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preparação para 2024

Edu Henning é o novo secretário de Cultura de Vitória

Jornalista e músico foi escolhido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicamos) e recebeu validação de dirigentes e lideranças do Progressistas (PP), ainda que não esteja filiado ao partido
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

16 ago 2023 às 15:50

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 15:50

Novo secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, ao lado do prefeito Lorenzo Pazolini e do secretário municipal de Governo, Aridelmo Teixeira
Novo secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, ao lado do prefeito Lorenzo Pazolini e do secretário municipal de Governo, Aridelmo Teixeira Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Referendado por dirigentes e lideranças do Progressistas (PP), o jornalista, produtor cultural e músico Edu Henning foi nomeado secretário de Cultura de Vitória nesta quarta-feira (16), conforme publicação no Diário Oficial de Vitória. Ele tomou posse no gabinete do prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também nesta quarta.
Mesmo sem filiação partidária, o jornalista teve o nome submetido pelo prefeito ao presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e ao deputado federal Evair de Melo (PP), aliado de Pazolini. Henning é muito conhecido no meio cultural capixaba e referência como líder da banda Clube Big Beatles, cover do quarteto de Liverpool, Inglaterra.
Nomeação de Edu Henning em Vitória
Nomeação de Edu Henning em Vitória Crédito: Diário Oficial de Vitória
Desde a exoneração do ex-secretário municipal de Cultura Luciano Gagno, no início deste mês, havia expectativa para a entrada oficial do PP na gestão do atual prefeito, com a indicação de alguém filiado à legenda para ocupar a pasta da Cultura ou alguma outra. A saída de Gagno, que passou a ocupar um cargo de assessor na gestão municipal, também teria como objetivo apaziguar os ânimos com a Câmara de Vitória, onde o ex-secretário precisou dar explicações sobre as contratações de shows.
Porém o secretário-geral do PP e presidente do partido em Vitória, Marcos Delmaestro, enfatiza: "Não fazemos política por cargos, fazemos política por projetos e programas".
Ainda assim, o presidente estadual da sigla confirmou que "o prefeito submeteu o nome do Edu Henning para o partido avaliar e nós referendamos". Da Vitória esclarece, no entanto, que a escolha foi do prefeito e complementa a fala do dirigente estadual ao afirmar que o PP não indicou nenhum nome filiado para a pasta porque não trabalha nesse sentido.
Embora o PP não tenha entrado oficialmente na gestão de Pazolini com um nome filiado, os dirigentes ressaltam que o partido se considera parceiro do prefeito de Vitória. Da Vitória acrescenta que o prefeito tem se colocado à disposição do partido, que tem um vereador no município — Anderson Goggi (PP) — e está perto da administração, ajudando na governabilidade.
Sobre essa relação se estender para uma parceria na disputa de 2024, o deputado dá o recado: "Não dá para fazer campanha e fechar compromissos antes da hora, mas os sinais são importantes. Ficamos à vontade para referendar (o nome do Edu Henning)", frisou Da Vitória.
Edu Henning é o novo secretário de Cultura de Vitória

Veja Também

Por que o PSB decidiu lançar Tyago Hoffmann à Prefeitura de Vitória

Como a candidatura de Coser, em Vitória, virou prioridade para o PT nacional

Interlocução entre Pazolini e Casagrande

A relação do PP com o prefeito de Vitória rendeu ainda uma promessa de interlocução do presidente estadual do partido para aproximar o chefe do Executivo da Capital do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). Da Vitória afirmou que o objetivo é ampliar o diálogo entre as duas gestões e ampliar os investimentos em Vitória.
Casagrande e Pazolini até ensaiaram uma reaproximação este ano, depois da relação ficar estremecida e se afastarem após o prefeito fazer denúncia sobre supostas irregularidades em licitações do governo do Estado, durante agenda pública, antes do processo eleitoral de 2022. A denúncia em relação ao governador foi arquivada pela Procuradoria-Geral da República.
"Continuaremos dialogando com a administração de Vitória. Sinto que tivemos dificuldade na interlocução entre a gestão municipal e estadual. Com a permissão de Pazolini, vou fazer a interlocução com o governador", antecipou Da Vitória. A agenda entre os três deve ocorrer nos próximos dias.
O dirigente estadual do PP destaca que o encontro não será para discutir eleição municipal e sim investimento na Capital. "O governador acabou de ganhar a eleição com a nossa ajuda. O prefeito ainda tem muito tempo de gestão. Precisamos dialogar", completa.
De qualquer forma, a aproximação do PP com Pazolini também levou os dirigentes de outros partidos e lideranças interessadas na disputa eleitoral de 2024 na Capital a buscarem conversa com a legenda. Nos últimos dias, Da Vitória teve agendas com o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e com o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), ambos cotados para concorrer ao cargo de prefeito, e disse que também foi procurado pelo deputado e ex-prefeito de Vitória João Coser (PT).

Veja Também

'É a cultura que impede o autoritarismo', diz Cármen Lúcia, do STF, no ES

Prefeitura de Vila Velha recria secretaria para embarcar PSB

Eleições 2024: disputa para prefeito de Vitória já tem 13 cotados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Núcleo ag Aridelmo Teixeira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados