Bolsonaro recorre de condenação no TSE e fala em cerceamento de defesa

SÃO PAULO - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o deixou inelegível por oito anos . O recurso foi apresentado ao TSE, nesta segunda-feira (7), seis dias após o órgão publicar o acórdão da decisão que condenou o ex-presidente.

A defesa de Bolsonaro argumenta que ele teve o direito à ampla defesa cerceado com o indeferimento de prova testemunhal.

Os advogados também contestam a inclusão da "minuta do golpe" no processo, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres. "Resulta inconteste que a extensão da causa de pedir, levada a cabo com a inclusão do 'documento' apócrifo e os consequentes desdobramentos, fere de morte, além de inúmeras garantias processuais", diz trecho da peça.

Presidente Jair Bolsonaro, candidato à Presidência Crédito: Alan Santos/PR

A defesa diz que nem a Casa Civil, nem o Ministério das Relações Exteriores, nem a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência se envolveram na preparação da reunião com os embaixadores , e que isso demonstra que não houve uso da máquina pública.

"Cumpre asseverar que, se a configuração do abuso do poder político, por definição, exige que o mandatário se utilize do cargo ocupado para influenciar a legitimidade das eleições, o não envolvimento direto dos órgãos de maior pertinência temática ao evento (Casa Civil, MRE e SAJ) é relevante para o fim de evidenciar a inexistência do ilícito", diz a peça da defesa.

O recurso diz que é "imperioso que sejam corrigidos os vícios apontados, a fim de que o colegiado, debruçando-se sobre as razões da defesa, avalie se os indeferimentos de prova, com o encerramento prematuro da instrução, importaram efetiva caracterização de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal".

Sessão Plenária do TSE - 27/06/2023 Crédito: Antonio Augusto/Secom/TSE

O ex-presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A Justiça Eleitoral entendeu que a concepção e a realização da reunião com embaixadores, combinada à transmissão pela TV Brasil, potencializaram "efeitos da massiva desinformação a respeito das eleições".

Para o TSE, a estratégia de desinformação na reunião fazia parte da campanha de Bolsonaro. Os ministros (em sessão que terminou com um placar de 5 votos pela inelegibilidade e 2 contra) descartaram a possibilidade de que o ex-presidente não soubesse que as informações que divulgou eram falsas e afirmaram que ele as usou como "ferramentas de engajamento" na tentativa de reeleição.

O TSE não identificou "condutas ilícitas imputáveis" ligadas ao general Walter Braga Netto. Segundo investigado no processo, o ex-candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro foi absolvido por unanimidade. Na opinião dos ministros, Braga Netto não teve relação direta com o evento.