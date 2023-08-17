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CPI do 8 de janeiro

Hacker da Vaza Jato chama Moro de criminoso contumaz em embate

As declarações foram feitas quando o hacker respondia a questionamentos feitos por Moro durante depoimento à CPI do 8 de janeiro desta quinta-feira (17).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2023 às 14:02

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 14:02

BRASÍLIA - O programador Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, chamou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) de "criminoso contumaz" e disse que o ex-juiz da Lava Jato só não está preso por ter recorrido a cargo com foro privilegiado.
As declarações foram feitas quando o hacker respondia a questionamentos feitos por Moro durante depoimento à CPI do 8 de janeiro desta quinta-feira (17).
"Li as conversas de Vossa Excelência, li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes", disse Delgatti diante do senador.
Delgatti fez revelações consideradas bombásticas
Delgatti fez revelações consideradas bombásticas Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O ex-ministro de Jair Bolsonaro havia perguntado sobre processos por estelionato contra o hacker. Moro respondeu: "Bandido aqui é o senhor". Disse em seguida que o hacker está preso.
"O senhor não foi preso por recorrer à prerrogativa de foro por função", disse Delgatti.
O hacker ainda disse que foi perseguido em Araraquara (SP) em ações judiciais. "Equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT", disse Delgatti.
Moro pediu respeito ao hacker, e Delgatti se desculpou.
Delgatti ganhou projeção por ter invadido contas de Telegram de integrantes da da Lava Jato em 2019. A invasão revelou inclusive mensagens de Moro.
Após o vazamento de mensagens hackeadas da Lava Jato, ganhou força a tese de que Moro deveria ser declarado suspeito nos processos de Lula, o que levaria à invalidação de condenações contra o ex-presidente. Foi o que de fato ocorreu por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).
Delgatti foi preso novamente no começo de agosto sob suspeita de tramar, a pedido da deputada, contra Moraes. O hacker confessou, em junho, que invadiu os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes assinado pelo próprio ministro. Ele também disse que recebeu um pedido de Zambelli, no ano passado, para invadir uma urna eletrônica.

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