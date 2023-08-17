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Saúde

Xuxa e Zé Gotinha se unem em campanha de multivacinação

Iniciativa quer reforçar a importância de se manter atualizada a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até os 15 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:03

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:03

O Zé Gotinha agora tem a ajuda da Rainha dos Baixinhos na campanha de multivacinação lançada pelo Ministério da Saúde. Xuxa  participará de ações que reforçam a importâcia da atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até os 15 anos de idade.
O público-alvo ainda precisa dos pais ou responsáveis para deixar a vacinação em dia. Então, Xuxa é uma presença estratégica para a mensagem que o ministério quer passar, chamando atenção para o papel fundamental deles na saúde da turma abaixo dos 15 anos.
Xuxa e Zé Gotinha se unem em campanha de multivacinação
Xuxa e Zé Gotinha se unem em campanha de multivacinação Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação
No filme, que será veiculado em TV aberta, Zé Gotinha procura Xuxa para, juntos, convocarem baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Durante a viagem na nave recriada da apresentadora com efeitos especiais e animação em 3D, eles comentam que algumas doenças voltaram a atingir o público-alvo.
Xuxa é a embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação e participou voluntariamente de todo o material da campanha. O jingle utilizado foi composto por Junno Andrade, que igualmente cedeu os direitos autorais da música.

Zé gotinha das redes sociais

Para retomar as altas coberturas vacinais, a pasta também apostou em perfis do Zé Gotinha em três redes sociais (Instagram, Threads e Tik Tok), e, pela primeira vez, equipes do ministério percorrerão o Brasil inteiro para ajustar estratégia de vacinação com gestores e lideranças locais. Segundo a Saúde, mais de R$ 150 milhões serão investidos.

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Por volta de 2017, a taxa de cobertura de todas as vacinas obrigatórias para crianças, como aquelas contra sarampo e poliomielite, começaram a cair. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) destacou a queda das taxas em 2021. Grande parte dos índices não está acima de 70% — patamar distante das metas, na faixa de 90%. Os dados representam um retrocesso que coloca o Brasil em cenário similar ao da década de 1980.
Em nota, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, alertou que devido à queda das coberturas vacinais nos últimos anos, temos o "risco de reintrodução de doenças que estavam eliminadas no Brasil". "Precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. O direito à vacina é o direito à proteção, é o direito à vida que não pode ser negado."

Com informações do Ministério da Saúde e Agência Estado

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