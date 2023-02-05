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Pedido de Janja

Xuxa aceita convite para ser embaixadora da campanha de vacinação

A cobertura vacinal da população chegou em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2023 às 13:01

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 13:01

A primeira-dama Janja Silva usou as redes sociais para anunciar que Xuxa Meneghel foi convidada pelo Ministério da Saúde para ser embaixadora da nova campanha de vacinação no Brasil. O convite foi aceito pela apresentadora, que esteve nesta sexta-feira (3) no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, na zona sul do Rio, para se encontrar com a socióloga. As duas anunciaram a novidade.
Além de Xuxa e Janja, as ministras Nísia Trindade, da Saúde, e Daniela Carneiro, do Turismo, também participaram do encontro. O quarteto discutiu a importância da retomada da campanha de vacinação no país, após números apontarem quedas nos últimos anos.
De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população chegou em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%.
No final de setembro, Xuxa entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois de anunciar que votaria no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições presidenciais de 2022. A mãe de Sasha chegou a gravar um vídeo fazendo um "L" com a mão, vestida de vermelho.

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