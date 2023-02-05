Xuxa aceita convite para ser embaixadora da campanha de vacinação

A primeira-dama Janja Silva usou as redes sociais para anunciar que Xuxa Meneghel foi convidada pelo Ministério da Saúde para ser embaixadora da nova campanha de vacinação no Brasil. O convite foi aceito pela apresentadora, que esteve nesta sexta-feira (3) no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, na zona sul do Rio, para se encontrar com a socióloga. As duas anunciaram a novidade.

Além de Xuxa e Janja, as ministras Nísia Trindade, da Saúde, e Daniela Carneiro, do Turismo, também participaram do encontro. O quarteto discutiu a importância da retomada da campanha de vacinação no país, após números apontarem quedas nos últimos anos.

De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população chegou em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%.