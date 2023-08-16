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BBC News

As polêmicas sobre prisões de envolvidos nos ataques de 8/1 em Brasília

Associação divulgou relatório apontando que os réus são alvo de acusações muito semelhantes, sem evidências do que cada um teria feito
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

16 ago 2023 às 08:38

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 08:38

A filmagem do reencontro de uma mulher, presa após os ataques de 8 de janeiro, com seus filhos pequenos foi apresentada nas redes bolsonaristas como um exemplo das injustiças que estariam ocorrendo contra os acusados na Justiça pelos distúrbios ocorridos em Brasília.
A Associação de Familiares e Vítimas de 08 de janeiro (Asfav) divulgou um relatório assinado por três advogados apontando, entre outros pontos, que os réus são alvo de acusações muito semelhantes, sem evidências do que cada um teria feito individualmente.
Mas o Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) afirmaram à BBC News Brasil que as prisões e os processos judiciais estão correndo dentro da normalidade.
A repórter Mariana Alvim fala neste vídeo sobre as alegações dos acusados sobre tempo excessivo de prisão preventiva, entre outros pontos.

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