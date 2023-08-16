As polêmicas sobre prisões de envolvidos nos ataques de 8/1 em Brasília

A filmagem do reencontro de uma mulher, presa após os ataques de 8 de janeiro, com seus filhos pequenos foi apresentada nas redes bolsonaristas como um exemplo das injustiças que estariam ocorrendo contra os acusados na Justiça pelos distúrbios ocorridos em Brasília.

A Associação de Familiares e Vítimas de 08 de janeiro (Asfav) divulgou um relatório assinado por três advogados apontando, entre outros pontos, que os réus são alvo de acusações muito semelhantes, sem evidências do que cada um teria feito individualmente.

Mas o Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) afirmaram à BBC News Brasil que as prisões e os processos judiciais estão correndo dentro da normalidade.