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Governo Bolsonaro

Bolsonaro diz que governo honra militares e respeita o povo

Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de guardas-marinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 14:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 14:01

Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de guardas-marinhas Crédito: Alan Santos/PR
presidente da República, Jair Bolsonaro, participou neste sábado (7) da cerimônia de formatura de guardas-marinhas na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, ele exaltou os militares e disse que o Brasil está mudando para melhor.
"Hoje temos um governo que valoriza a família, honra os militares, respeita o povo e adora a Deus", disse o presidente.
Hoje se formaram 205 novos oficiais da Marinha brasileira, que servirão nos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendência. Dez são mulheres.

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