Bolsonaro diz que governo honra militares e respeita o povo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou neste sábado (7) da cerimônia de formatura de guardas-marinhas na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, ele exaltou os militares e disse que o Brasil está mudando para melhor.
"Hoje temos um governo que valoriza a família, honra os militares, respeita o povo e adora a Deus", disse o presidente.
Hoje se formaram 205 novos oficiais da Marinha brasileira, que servirão nos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendência. Dez são mulheres.