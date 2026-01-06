Na prisão

Bolsonaro deve fazer exames em hospital após bater a cabeça durante a noite

Michelle Bolsonaro fez publicação nas redes sociais na qual relata queda sofrida pelo ex-presidente

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:14

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Polícia Federal após condenação por tentativa de golpe de Estado, deve fazer exames no hospital nesta terça-feira (6), após bater a cabeça durante a madrugada.

Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele sofreu uma queda enquanto dormia.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel", disse em postagem. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita."

PF disse que Bolsonaro recebeu atendimento médico após ter relatado a queda Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em nota, a PF disse que Bolsonaro recebeu atendimento médico após ter relatado a queda à equipe de plantão.

"O médico da Polícia Federal constatou que houve ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação", disse a corporação, que posteriormente confirmou a ida ao hospital para exames.

Bolsonaro voltou à Superintendência da PF no dia 1º de janeiro, após passar oito dias no hospital para tratar de hérnia na virilha e de crises de soluço, ambas condições decorrentes de facada que levou na campanha eleitoral de 2018.

Na mesma data, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido da defesa do ex-presidente de prisão domiciliar após a alta.

Em sua decisão, Moraes disse que "diferentemente do alegado pela defesa, não houve agravamento da situação de saúde de Jair Messias Bolsonaro, mas, sim, quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentido, após a realização das cirurgias eletivas, como apontado no laudo de seus próprios médicos".

Quadro de saúde

Durante o período internado, Bolsonaro fez exames que constataram um quadro severo de apneia do sono, para o qual ele passou a utilizar o equipamento Cpap.

Após as três cirurgias para tratar dos soluços, os médicos concluíram que ele tem um caso raro, e que não será resolvido com as intervenções, mas precisará de tratamento constante, por exemplo, por meio de fisioterapia.

O ex-presidente também solicitou a sua equipe para tomar remédios contra depressão, o que foi prescrito para ele.

A defesa de Bolsonaro voltou a pedir que, após sua internação no hospital, ele fosse transferido para prisão domiciliar, para cuidar da saúde. Na última quinta-feira (1º), Moraes negou a solicitação.

O ex-presidente foi preso preventivamente no dia 22 de novembro após tentar romper a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. A decisão de Moraes foi confirmada pela Primeira Turma do STF na semana seguinte.

