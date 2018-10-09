  Bolsonaro chama Haddad de 'canalha' após proposta contra fake news
Bolsonaro chama Haddad de 'canalha' após proposta contra fake news

Em Curitiba, Haddad disse que gostaria que Bolsonaro assinasse uma carta de compromisso contra ataques e disseminação de mentiras nas redes.
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 09:34

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Reprodução/TV Globo
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, chamou nesta segunda-feira, 8, seu rival no segundo, Fernando Haddad, do PT, de "canalha" após o ex-prefeito paulistano propor um pacto contra disseminação de notícias falsas na campanha. Segundo Bolsonaro, Haddad está inventando que ele pretende taxar os mais pobres.
"O pau mandado de corrupto me propôs assinar 'carta de compromisso contra mentiras na internet'. O mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda pra pobre. É um canalha!", afirmou em sua conta no Twitter. Desde o início propomos (sic) isenção a quem ganha até R$ 5.000. O PT quer roubar até essa proposta."
Mais cedo, em Curitiba, Haddad disse que gostaria que Bolsonaro assinasse uma carta de compromisso contra ataques e disseminação de mentiras nas redes.
"É muito difícil se defender de uma enxurrada, um bombardeio via WhatsApp, com mentiras ao seu respeito. Não temos dinheiro nem condições para enfrentar", declarou o petista.
Haddad também fez um apelo para que a Justiça Eleitoral seja mais rápida no combate às notícias falsas na internet. "Vamos tentar estabelecer um protocolo ético para o tipo de abordagem que vai ser feito na campanha. Uma carta de compromisso contra difamação anônima."

