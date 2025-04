Tragédia

Bebê morre em desabamento de casa na zona norte de SP, e um homem é preso

Um homem de 73 anos foi preso em flagrante por suspeita de homicídio. A polícia investiga se ele teria causado a explosão, de acordo com a SSP

O bebê foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal da Brasilândia. No entanto, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. (Reprodução/Folhapress)

Uma casa desabou na manhã desta terça-feira (22) na avenida Humberto Gomes Maia, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Uma bebê foi socorrida dos escombros, mas não resistiu aos ferimentos. O desabamento ocorreu por volta das 6h15. Um homem de 73 anos foi preso em flagrante por suspeita de homicídio. A polícia investiga se ele teria causado a explosão, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).



Outras cinco pessoas foram resgatadas dos escombros, de acordo com a Defesa Civil, sendo uma delas o autor, com queimaduras por todo o corpo. A bebê tinha cerca de quatro meses, segundo os bombeiros, e foi socorrida em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada ao Hospital Brasilândia, mas morreu.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar atuaram no local, que passa por vistorias para avaliar possíveis danos nas construções vizinhas. Várias pessoas estão fora de casa. Segundo os bombeiros, a casa que colapsou tinha dois pavimentos, e houve uma explosão no andar debaixo, que teria sido provocada intencionalmente com uso de gás.

"O indiciado foi detido no local. Segundo informações, ele é proprietário do imóvel em que as vítimas residiam e havia discutido com os inquilinos, alegando falta de pagamento e que, na ocasião, teria causado uma explosão no imóvel", afirmou a SSP. O suspeito também sofreu queimaduras e foi socorrido ao Hospital Vila Penteado, onde permaneceu sob escolta.

As outras vítimas são um casal e duas crianças, que foram transportadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não foi informado para qual unidade de saúde. O caso foi registrado como explosão, lesão corporal e homicídio no 72º DP (Vila Penteado).

