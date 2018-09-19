Barroso prorroga inquérito dos portos por 15 dias

Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr | STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 15 dias o prazo para a Polícia Federal (PF) terminar a investigação do inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostas irregularidades na edição do decreto presidencial dos portos. A PF tinha pedido a prorrogação para poder ouvir duas pessoas indicadas por Temer: ex-ministro dos Transportes Maurício Quintella e do atual secretário dos Portos, Luiz Otávio Campos.

"A autoridade policial federal formulou pedido de prorrogação do prazo das investigações por 15 (quinze) dias, considerada a necessidade de realização de duas oitivas requeridas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à prorrogação, anotando que as oitivas requeridas pela defesa estão agendadas para os dias 18 e 19 de setembro", decidiu Barroso.

Foi necessário mais prazo porque a defesa de Temer solicitou que a PF tomasse os depoimentos de Quintella e Luiz Otávio para esclarecer as suspeitas de irregularidades envolvendo um decreto que mudou regras do setor portuário publicado pelo presidente em 2017. A investigação foi aberta em setembro de 2017 e está em vigor há um ano. A última prorrogação foi determinada em agosto.